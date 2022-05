Reprodução/SBT Rio 31.05.2022 SBT afirma que imagens foram apreendidas pela PRF



O diretor de jornalismo do SBT Rio, Diego Sangermano, denunciou por meio das suas redes sociais que um cartão de memória com imagens de uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma comunidade do bairro da Penha, onde um perito da delegacia de homicídios foi baleado por traficantes, foi apreendido por agentes.

"A Polícia Rodoviária Federal confiscou um material feito pelo cinegrafisca Francisco Vidal, do tiroteio na Vila Cruzeiro, feitas para o @sbtrio. Só conseguimos dar essas imagens depois de recuperar na nuvem. O card até agora não foi devolvido", escreveu Sangermano.

Curiosamente, a gravação acabou veiculada em um telejornal local da Record, levantando suspeitas sobre como o canal teria tido acesso a esse conteúdo. O procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ, Rodrigo Mondego, classificou o episódio como "surreal".

"Surreal. Um câmera do SBT gravou cenas da ação policial na Penha, até q um Policial Rodoviário Federal apreendeu o cartão de memória c/ as imagens. Ontem a Record apresentou como exclusivas as imagens do SBT. Sim, o PRF apreendeu (ou roubou) a gravação e deu (ou vendeu) p/ Record", disse.

Segundo o site NaTelinha, as imagens foram oferecidas a Record, que não sabia que pertenciam ao SBT. Ao tomar conhecimento da situação, elas não foram mais exibidas.

O iG procurou a Polícia Rodoviária Federal para esclarecer o caso, mas não obteve resposta. O texto será atualizado com o posicionamento da corporação assim que possível.

Dispensa

Nesta terça-feira (31), o número 2 da PRF, Jean Coelho, e o então diretor de Inteligência da corporação, Allan da Mota Rebello, foram dispensados dos serviços por meio de um d ecreto assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

A atuação da PRF está em evidência desde a morte de Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado dentro de uma viatura em uma espécie de "câmara de gás".

