Fabiano Rocha/Agência O Globo - 24.05.2022 Policiais fazem perícia em corpo de vítima de operação policial na Vila da Penha, Zona Norte do Rio

Subiu para 21 o número de mortos em decorrência da operação do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) na comunidade Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (24). Pela manhã, o último balanço contabilizava 11 mortos .

Uma moradora, identificada como Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, teria sido vítima de uma bala perdida na entrada da comunidade Chatuba, que fica ao lado da favela do Vila Cruzeiro. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 10 dos mortos eram considerados "suspeitos".

Ainda de acordo com a policia, os agentes foram atacados a tiros quando iniciavam uma "operação emergencial", que tinha como objetivo de prender os chefes da maior facção criminosa do estado, que estariam estariam escondidos no local. Às 7h20, policiais e suspeitos ainda trocavam tiros na região.

