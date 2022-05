Fabiano Rocha/Agência O Globo - 24.05.2022 Feridos durante operação policial são levados para o Hospital Getúlio Vagas

Uma operação em conjunto na Vila Cruzeiro, na Penha, deixou pelo menos 11 mortos na Zona Norte do Rio, na madrugada desta terça-feira (24).

A Polícia Militar afirma que 10 dos mortos eram suspeitos, e que uma moradora foi vítima de bala perdida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher foi identificada como Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, ela foi baleada e morta na entrada da Chatuba, que fica ao lado da Vila Cruzeiro.



Fabiano Rocha/Agência O Globo - 24.05.2022 Policiais fazem perícia em corpo de vítima de operação policial na Vila da Penha, Zona Norte do Rio

Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas.

Fabiano Rocha/Agência O Globo - 24.05.2022 Feridos durante operação policial são levados para o Hospital Getúlio Vagas

De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar, da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão desde a madrugada na comunidade, na Zona Norte do Rio.

Ainda de segundo com a policia, os agentes foram atacados a tiros quando iniciavam uma “operação emergencial”, que tinha como objetivo de prender chefes da maior facção criminosa que atua no estado e que estariam escondidos no local.

Às 7h20, policiais e criminosos ainda trocavam tiros na região. A Polícia Militar usa um helicóptero blindado durante a ação.

A Secretaria Municipal de Educação informou que, por causa da operação policial, 11 escolas da região estão fechadas, e que prestaria atendimento de forma remota.

A Polícia Rodoviária Federal não informou o motivo de estar na comunidade, já que é uma instituição que cuida das rodovias federais que cortam o estado.



