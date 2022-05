Reprodução / Twitter - 24.05.2022 Moradores escutam tiros durante operação policial na Vila Cruzeiro, na Penha (RJ)

Moradores da Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, conseguiram ouvir os tiros que tomaram conta da região após uma operação conjunta do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar (PM), da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta terça-feira (24) .

A ação deixou pelo menos 11 mortos no local . De acordo com a PM, 10 mortos eram suspeitos e um deles, uma moradora que foi vítima de uma bala perdida. A mulher foi identificada como Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, que foi baleada e morta na entrada da Chatuba, segundo o Corpo de Bombeiros.



A operação começou ainda durante a madrugada de hoje e, em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ouvir os disparos, que puderam ser captados das casas dos moradores. Blindados e helicópteros também fizeram parte da ação.

Veja vídeos:

5h35 - Moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte, relatam tiros desde 4h da manhã. Segundo informações, policiais do Comando de operações especiais e da Polícia Rodoviária Federal estão neste momento realizando uma grande operação na comunidade com varios blindados pic.twitter.com/G0AaMXm8yL — Rj Informe News (@RjInformeNews) May 24, 2022

Manhã de pânico no Rio: ao menos 11 pessoas foram mortas durante uma operação policial na Vila Cruzeiro (RJ), na Penha, nesta 3ª feira. 11 escolas estão fechadas por causa do tiroteio. Esta é a maior chacina do ano (quando há 3 ou mais mortos). Veja o que se sabe até agora #fio pic.twitter.com/VLmDYhqYV9 — Instituto Fogo Cruzado (@fogocruzado) May 24, 2022

A PM afirmou ter sido recebida com tiros ao entrar na comunidade com o objetivo de prender chefes de uma facção criminosa que estariam escondidos no local.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.