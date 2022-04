Reprodução/redes sociais Celia Maria de Sá foi espancada por vizinhos

Uma mulher de 52 anos relata ter sido vítima de uma agressão brutal na cidade de Palmital, no interior de São Paulo. Celia Maria de Sá afirma que nove vizinhos arrombaram o portão de sua casa e o espancaram por achar que ela havia denunciado o som alto à polícia.

Em entrevista à TV TEM, Celia afirmou que o grupo participou de uma festa durante toda a última sexta-feira. Por volta das 23h, quando ela já estava dormindo, ouviu a vizinha chamar. Ao chegar no portão para atender ao chamado, foi recebida com socos e murros no maxilar, costela, pescoço, nuca, seios e cabeça.

Um dos vizinhos tentou asfixiá-la. As agressões só pararam quando uma mulher que mora com ela pediu que parassem porque ela já estava desacordada. Celia foi encaminhada para o pronto atendimento e os agressores fugiram - ela nega que tenha feito qualquer reclamação ou denúncia para os policiais.

A Polícia investiga o caso. No próximo mês, Célia deve passar pelo exame de Corpo de Delito no Instituto Médico Legal (IML). O delegado Mateus Maciel César Silva afirmou que os agressores já foram identificados, e devem prestar depoimento na próxima semana. Ninguém foi preso.

