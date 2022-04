Reprodução/Instagram Em 2020, dez pessoas morreram e 16 ficaram feridas por ingestão de cerveja contaminada

A cervejaria Três Lobos, responsável pela fabricação da Backer, informou vai retomar sua produção após mais de dois anos fora do mercado.

"A Cervejaria Três Lobos informa que obteve a aprovação para a retomada da produção de cervejas em seu parque industrial. O processo de reabertura contou com o acompanhamento das autoridades e órgãos competentes e observou todos os critérios legais e técnicos", diz o texto.

A Backer teve que interromper os trabalhos após o caso de contaminação que deixou 10 pessoas mortas e ao menos 16 feridos com lesões graves.

Ainda não se sabe sob qual rótulo o produto será vendido - em maio do ano passado, a empresa anunciou que voltaria a comercializar a Capitão Senra. O retorno das atividades, segundo a empresa, é fundamental para que compromissos sejam honrados e o emprego dos colaboradores, mantido.

"A empresa destaca que sempre teve e mantém total interesse na apuração de toda e qualquer irregularidade relacionada à produção e, por isso, segue contribuindo efetivamente com o trabalho dos órgãos de controle e fiscalização."

As investigações começaram em janeiro de 2020, quando as primeiras vítimas passaram mal após ingerir a cerveja Belorizontina. Perícias identificaram a contaminação da bebida com as substâncias químicas monoetilenoglicol e dietilenoglicol durante o processo de fermentação.

Onze pessoas foram indiciadas por homicídio e lesão culposos, além da contaminação dos produtos. A investigação aponta que equipamentos vazaram e intoxicaram a cerveja com os elementos.

A cervejaria ressalta ainda que não mede esforços para oferecer apoio às vítimas e suas famílias e a retomada da produção cervejeira será um fator decisivo para ampliar a assistência médica e financeira."