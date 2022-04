Reprodução/O Globo 6.4.2022 Polícia Civil investiga golpe contra Paes em aplicativo de mensagens

A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (6), que investiga o golpe do qual o prefeito do Rio afirmou ter sido vítima, em uma publicação em suas redes sociais, na terça-feira (5). De acordo com Eduardo Paes, um homem tem se passado por ele para enganar pessoas em um aplicativo de mensagens. Na postagem, ele chegou a chamar o golpista de "delinquente."

"Tem um deliquente aí com esse número se passando por mim", escreveu ele, ao lado de uma reprodução que traz a linha telefônica do Rio que seria utilizada pelo golpista. "Polícia já atrás", acrescentou o prefeito, que até pediu, em tom de piada, para que os seguidores contatassem o falso perfil: "Vamos encher ele de mensagens!"

De acordo com a instituição, um registro foi feito em nome do prefeito por meio da Delegacia Online. A 6ª DP (Cidade Nova) vai conduzir as diligências para apurar o caso. No Twitter, Eduardo Paes também divulgou o número do homem e pediu para que seus seguidores mandem mensagens. No conteúdo também é possível ver que o criminoso usa uma foto do prefeito, que o mostra sentado em sua sala na prefeitura.

Por nota, a assessoria de Paes afirmou que ele registrou, pela internet, "a criação de um perfil falso — com um número de celular diferente do seu — que está utilizando seu nome e foto de forma indevida". Já a Polícia Civil informou que a 6ª DP (Cidade Nova), responsável pela área onde fica a sede da Prefeitura do Rio, está realizando diligências para apurar a denúncia.

Leia Também

Nos comentários da mensagem postada por Paes, cariocas aproveitaram para brincar com a situação. "Eu já ia ligar pra pedir pelo amor de Deus para baixar essa passagem de metrô! R$ 6,50, Eduardo? Tá pesado demais, irmão", escreveu um internauta. "Ele me bloqueou quando pedi para ele reajustar os professores", disse outra. "Vou pedir pra ele arrumar o BRT, vai desistir de ser você rapidinho", assegurou uma terceira.

* Com informações complementares da Agência O Globo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.