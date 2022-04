Divulgação Pai é preso por estuprar a própria filha após embriagá-la e dopá-la

Um homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável no Distrito Federal ao cometer o crime contra a própria filha adolescente. O caso foi encaminhado para a 6ª DP, em Paranoá, nesta sexta-feira, segundo a delegada Jane Klébia.

Segundo a Polícia Civil, o autor embriagou a vítima e depois ministrou medicação para fazê-la dormir antes do estupro, já confirmado por perícia.

