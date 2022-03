Reprodução Homem atacou a lojista após pedir para ver os produtos que estavam no estoque

Uma balconista de sex shop sofreu uma agressão e tentativa de estupro no Distrito Federal. O criminoso morreu após apanhar de outras pessoas que chegaram a tempo de impedir o crime.

A loja fica em Riacho Fundo II, no Distrito Federal. As câmeras de segurança mostram o homem agarrando a funcionária pelos cabeços e a levando o depósito do comércio. À polícia, a vítima relatou que as agressões começaram assim que o homem pediu para ver alguns produtos e ela retornou do depósito com eles em mãos.

A agressão durou ao menos um minuto. A mulher foi enforcada e arrastada pelos cabelos, mas resistiu. Quatro pessoas chegaram ao local no momento em que o suspeito tentava dominar a mulher, e o agrediram. Ele chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de estupro. A Polícia Civil afirma que o autor da tentativa de estupro teve uma parada cardiopulmonar. A irmã do suspeito, que esteve no local do crime, disse que ele estava sob efeito de drogas.

