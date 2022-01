Reprodução/Polícia Militar ovem é preso junto com dois amigos por suspeita de estuprarem as irmãs dele

Um jovem foi preso junto com mais dois amigos suspeitos de estuprarem as três irmãs dele, na cidade de Goianira, no estado de Goiás. As vítimas têm 7, 8 e 10 anos. As meninas confirmaram o crime às autoridades policiais. Elas foram abusadas sexualmente pelo irmão e os amigos dele. De acordo com a ocorrência registrada, os abusos seriam recorrentes.

Segundo o G1, os nomes dos suspeitos não foram divulgados e, por isso, não foi possível localizou a defesa para se manifestar sobre o caso. Os três acusados estão presos desde sábado, dia 29.

Inicialmente, a Polícia Militar encontrou na casa as duas irmãs mais novas, de 7 e 8 anos. Elas relataram que a mais velha, de 10 anos, foi retirada da residência pela avó no dia da prisão por causa da violência sexual cometida, que deixou a menina muito machucada.