Reprodução/redes sociais Ana Carolina se formou na UNIPAC/FUPAC (Universidade e Faculdade Presidente Antônio Carlos)

A médica Ana Carolina Borges Gorga, de 30 anos, foi encontrada morta na madrugada de ontem (24) em um banheiro do Pronto Socorro de Cubatão, a cerca de 560 km da Capital.

Os funcionários da unidade de saúde encontraram a médica e acionaram a Polícia Civil. O caso foi registrado na Delegacia Sede de Cubatão.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou que a morte será investigada como suspeita. "Outros detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial", informou a pasta.

Em nota, a Prefeitura de Cubatão, por meio da Secretaria de Saúde, afirmou "lamentar profundamente o falecimento de uma colaboradora durante seu plantão no Pronto-Socorro Central".

"Em respeito à sua família, não serão divulgadas informações pessoais ligadas ao caso. A Secretaria de Saúde e a administração do PSC colaboram com as autoridades policiais responsáveis pela investigação da causa da morte", complementa o texto.