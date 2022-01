Reprodução / Google Street View Casal de idosos é libertado de sequestro em SP

Na manhã desta terça-feira (11), a Polícia Militar libertou um casal de idosos que estava em cativeiro após um sequestro no bairro de Heliópolis, na zona sul de São Paulo . Dois suspeitos da ação foram presos.

De acordo com a PM, o casal estava preso dentro de um carro, no interior de uma comunidade e foi localizado por volta das 8h36 de hoje. As vítimas foram resgatas ilesas.

Os policiais informaram que a quadrilha responsável pela ação havia sequestrado o casal para realizar transferências bancárias via pix das contas dos dois. Até o momento, a PM não informou se algum valor chegou a ser roubado.

Além do casal, dois veículos foram apreendidos e recuperados.