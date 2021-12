Reprodução/Portal Fazenda Corpo de Bombeiros atendeu as crianças

Um homem foi preso após agredir seus dois filhos em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e ameaçá-los de morte. Ele jogou uma filha contra a parede, enforcou-a até que ela desmaiasse e falou que iria matá-la. Além disso, bateu na mãe das crianças. O pai estava bêbado no momento.

A mãe das crianças, que pediu para ter a identidade preservada, explicou para a equipe de reportagem do Portal Fazenda que as agressões começaram quando a criança comentou com a mãe que o pai estava embriagado.

“Quando cheguei do trabalho, a minha filha falou que o pai dela estava bêbado. No momento que ela falou isso, ele levantou da cama e jogou ela na parede. Ela tem cinco anos de idade. Na hora que ela caiu, ele jogou algo pesado nela e depois levantou ela pelo pescoço, veio enforcando e ela desmaiou. Comecei a gritar”, disse a mãe.

A mãe revela que o homem sempre agrediu as crianças e que ameaçou a filha de morte na frente dos policiais.

Leia Também

“Ele sempre agrediu as crianças e me agrediu. Ele não trabalha, só fica em casa. Ele jurou a filha de morte. Disse que, quando sair daqui (delegacia), vai matar ela. Falou na frente dos policiais e eles são testemunhas do que ele falou”, detalhou.

Segundo a mãe, na outra vez que ele foi preso, ficou pouco tempo na prisão. “Estou aliviado que minha filha está viva e quero justiça, pois na última vez ele passou apenas 23 horas preso”, concluiu.

O pai foi encaminhado para a Delegacia Cidadã de Fazenda Rio Grande.

As informações são do portal Banda B .