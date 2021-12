Reprodução Discussão entre Vito Cangini e a esposa Natalia Kyrychok começou pois o italiano acusou a mulher de estar atraída pelo patrão e, por esse motivo, teria desistido de fazer sexo com ele

Uma mulher, de 61 anos, morreu após ter recusado fazer sexo no dia no Natal com o marido, 80, depois dele já ter tomado um comprimido de Viagra. O caso aconteceu na residência do casal em Fanano di Gradara, na Itália.

Segundo o jornal "The Sun", a discussão entre Vito Cangini e a esposa Natalia Kyrychok começou pois o italiano acusou a mulher de estar atraída pelo patrão e, por esse motivo, teria desistido de fazer sexo com ele.

O idoso matou Natalia e deixou o corpo ensanguentado no chão, antes de ir para a cama dormir, como se nada tivesse acontecido.