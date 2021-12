Reprodução/redes sociais Mina de ouro no Sudão desaba e deixa dezenas de mortos

Pelo menos 38 trabalhadores morreram e outros oito permanecem desaparecidos no desabamento de uma mina de ouro no centro do Sudão, na terça-feira.

“Trinta e um corpos foram retirados, enquanto um mineiro sobreviveu ao colapso de uma mina artesanal na noite de domingo”, disse Khaled Dahoui, diretor da empresa pública de recursos minerais do Cordofão Ocidental, à AFP. O número de vítimas fatais foi posteriormente aumentado para 38.

Os mineiros estavam equipados apenas com ferramentas artesanais, como costuma acontecer nas minas do Sudão, que é o terceiro produtor de ouro da África, depois da África do Sul e de Gana, com 80 toneladas por ano.



Na última década, essas escavações artesanais precárias se multiplicaram em todo o país, respondendo atualmente por 80% da produção nacional. Segundo as autoridades, este setor emprega cerca de dois milhões de pessoas, incluindo menores, que ajudam a cavar, ou quebrar rochas para extrair ouro.