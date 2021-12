Polícia Civil/Divulgação A caixa de correio usada pelo suspeito preso para fazer entrega de drogas

Policiais da 35ª DP (Sobradinho) prenderam, nesta quinta-feira, um suspeito de tráfico que entregá-las numa caixa de correio instalada em sua casa. Ao ser capturado, o preso debochou dos agentes dizendo que "seria solto na audiência de custódia e que estava acostumado a cometer crimes e ser liberado pela justiça", segundo informou a corporação em nota.

De acordo com a polícia, as investigações mostraram que as pessoas se aproximavam da boca de fumo e usavam um código para chamar o traficante. Ele recebia o pagamento e, em seguida, colocava a droga na caixa de correio.

Na casa do suspeito houve apreensão de cocaína e maconha. As drogas estavam espalhadas por diferentes cômodos da casa, incluindo o telhado. Com o preso foram encontrados uma balança de precisão R$ 570.