Reprodução Adolescente é morto a tiro na frente da mãe após sair da audiência

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a execução de um adolescente de 16 anos, ocorrida na noite desta terça-feira, no município de Viçosa, Zona da Mata. Um carro onde estavam três homens interceptou o ônibus onde o jovem — que havia saído de uma audiência do irmão, no Tribunal do Júri — estava com a mãe, que presenciou o crime. A mulher, de 49 anos, entrou em estado de choque.

De acordo com o relato de testemunhas a policiais militares que estiveram no local do crime, o ônibus havia parado num ponto no Bairro Silvestre quando os suspeitos, todos encapuzados e armados, cercaram o coletivo e começaram a atirar, do lado de fora, na direção do adolescente, que estava sentado perto de uma janela e foi atingido na cabeça. Houve pânico entre os demais passageiros: eles se jogaram no chão para escapar dos disparos.

Além da mãe, outros parentes da vítima estavam no ônibus. Um deles contou aos PMs que mensagens enviadas por celular avisaram que um desafeto da família havia sido visto rondando o fórum no momento da audiência. Isso, de acordo com o relato da testemunha, fez com que todos sentissem medo ao deixar o prédio.

Os policiais fizeram buscas, mas não conseguiram localizar os assassinos, que fugiram na direção de Teixeiras, também na Zona da Mata. O caso está sendo investigado pela delegacia de Viçosa.