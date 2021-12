Divulgação Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense

Um homem, de 19 anos, foi preso em flagrante, na madrugada desta quarta-feira, suspeito de ter matado o próprio pai em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Com o suspeito, foi apreendido uma pistola calibre nove milímetros. A identidade do suspeito não foi divulgada.

O quartel dos Bombeiros de Nova Iguaçu foi acionado 01h49 para socorrer a vítima, identificada como Leonardo Calisto, 41 anos. Quando os militares chegaram ao local, Leonardo já estava em óbito.

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência no bairro Rosa dos Ventos, no município da Baixada Fluminense. O crime foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que fez a perícia no local. O caso será encaminhado à Justiça.