Fernando Frazão Agência Brasil Flordelis dos Santos de Souza

Advogados de Flordelis dos Santos de Souza pediram autorização à Justiça para que a ex-deputada receba atendimento médico neurológico na próxima quarta-feira (15). Segundo a defesa, ela está sofrendo com desmaios, lapsos de memória e dores.

Presa desde agosto, Flordelis está na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019.

Os advogados da ex-deputada pediram o atendimento à 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça e o caso está com o desembargador Celso Ferreira Filho. O pedido é que ela receba o atendimento médico na penitenciária.

Em trecho divulgado pelo Metrópoles, a defesa a ex-deputada afirma que "a fim da preservação da saúde e integridade física da peticionária, requer seja autorizada a receber atendimento neurológico com o próprio médico neurologista que já atende a paciente, Dr. Jorge Luis C. Baleta, (...), com a máxima urgência".

Flordelis aguarda o julgamento pela morte de Anderson do Carmo com outros nove réus no 3º Tribunal de Júri de Niterói. No último mês, seus filhos, Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cezar dos Santos Souza, foram condenados pelo assassinato do pastor.