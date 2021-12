Reprodução Homem mata família após fraudar certificado de vacina na Alemanha

Um professor alemão de 40 anos teria matado a esposa e seus três filhos de 4, 8 e 10 anos por "temer" perder a guarda das crianças e ser preso por ter falsificado o certificado de vacinação contra a Covid-19, informa a mídia do país nesta terça-feira (7).

O caso chocante aconteceu no último sábado (4), quando vizinhos chamaram a polícia de Königs Wusterhausen, no estado de Brandemburgo, após ouvirem tiros na residência. Ao chegarem no local, os agentes encontraram toda a família morta.

Ainda no mesmo dia, as autoridades emitiram uma nota oficial informando que as vítimas tinham marcas de esfaqueamento e tiros, mas que não havia sinais de que a casa teria sido invadida. No entanto, horas depois, retificaram a informação e disseram que todos foram mortos por arma de fogo.

Nesta terça, a agência de notícias DPA publicou uma declaração do promotor público Gernot Bantleon em que ele informa que a polícia encontrou uma carta, assinada pelo homem, assumindo os múltiplos homicídios e seu suicídio.

Segundo relatou Bantleon, o professor afirmou que o dono do local onde a esposa trabalha descobriu que ela falsificou o certificado de vacinação. Por isso, ele começou a temer que ele e a mulher fossem presos e perdessem a guarda dos filhos. Então, decidiu matar todos.





Os agentes encontraram um revólver na casa, mas ainda não tem os resultados da perícia para definir se essa foi a arma do crime.

A investigação segue para descobrir se essa foi realmente a motivação dos assassinatos.