Reprodução O Globo Carro metralhado em área de milícias no Rio

Rafael Alves Correa, o Caixote, de 36 anos, foi morto em uma emboscada, no último sábado, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ele teve o carro que dirigia metralhado por homens armados, quando trafegava próximo a um condomínio. No local do ataque, policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) recolheram 95 cápsulas deflagradas de fuzil.

Rafael era investigado pela Polícia Civil como suspeito de integrar a milícia comandada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho.

A principal linha de investigação da DHC é a de que o assassinato esteja ligado a uma guerra de grupos de milicianos rivais chefiados por Zinho e por Danilo Dias Lima, o Danilo Tandera. As duas quadrilhas disputam a exploração de negócios irregulares na Baixada Fluminense e na Zona Oesteo Rio. De acordo com informações preliminares recebidas pela polícia, por volta das 4h30, Caixote teria sido surpreendido por homens armados que usavam roupas pretas e toucas ninjas na Estrada do Campinho.

Os tiros estilhaçaram o lado esquerdo do carro dirigido pela vítima, parte do vidro dianteiro e ainda a parte traseira do veículo. Pouco depois dos disparos, os atiradores fugiram.

Homens que seriam seguranças de Rafael teriam ido ao local após a emboscada, mas não houve registro de confrontos . A vítima ainda foi levada para o Hospital Rocha Faria, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia investiga a informação de que Caixote atuava em um núcleo da milícia na Favela do Barbante, em Campo Grande.

A comunidade faz parte de uma região que é disputada por milicianos rivais. Em setembro, o bando de Danilo Tandera chegou a incendiar seis vans, durante um ataque ao grupo paramilitar rival.

Já no dia 11 de novembro, homens do bando de Zinho teriam queimado um posto de gasolina e uma loja de conveniência. As duas quadrilhas disputam a exploração de negócios irregulares, que segundo estimativa da polícia, chegam a arrecadar cerca de R$ 10 milhões por mês.