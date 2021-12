Reprodução Uma mulher ficou baleada durante troca de tiros

Na madrugada desta segunda-feira (6), uma mulher de 35 anos foi baleada durante troca de tiros no Setor de Indústrias Bernardo Sayão, no Núcleo Bandeirante, em Brasília, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros informou que ela estava em um bar no momento da confusão.

A vítima, identificada como Katiane Feijão, foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base do Distrito com ferimento por arma de fogo na nádega direita. Segundo os bombeiros, a mulher estava consciente, orientada e estável.

De acordo com testemunhas, um indivíduo com barba grande e usando uma camisa azul começou uma sequência de disparos de fora para dentro do Texxas Bar. Também do lado de fora, outro homem efetuou disparos contra o autor. Após a troca de tiros, eles entraram em seus carros e fugiram do local.

Um veículo foi atingido pelos disparos e passa por perícia. A equipe da Polícia Militar da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) registrou a ocorrência.