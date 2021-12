Agência Brasil Mulher é esfaqueada pelo marido e pede socorro no meio da rua

Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada no peito pelo próprio companheiro e teve que pedir socorro no meio da rua. O caso aconteceu em Brusque, em Santa Catarina. O crime foi registrado pela polícia por volta das 4h deste domingo (5).

A mulher foi levada ao hospital em estado grave. O homem, de 40 anos, confessou as agressões e se entregou à Polícia Militar sem resistência.

Histórico

A mulher já chegou a ter uma medida protetiva impedindo o companheiro de se aproximar dela, conforme informou o comandante da PM de Brusque, tenente-coronel Otávio Manoel Ferreira Filho.

O filho mais velho do casal, de 18 anos, chegou a ficar com um dos braços ferido ao tentar defender a mãe. O garoto confirmou que as brigas dos pais são recorrentes.

O Conselho Tutelar precisou ser chamado ao local por conta da situação da criança e vai monitorar o caso.