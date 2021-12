Reprodução Indígena foi esfaqueado e enterrado vivo em Iguatemi

Um indígena de 31 anos foi enterrado vivo na última quinta-feira, em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Ele conseguiu escapar depois que os três agressores o deixaram em uma cova rasa acreditando que haviam matado a vítima.

O crime ocorreu após uma briga entre o indígena e os três homens. Eles trabalhavam em um sítio na zona rural de Iguatemi quando houve o desentendimento.

— Era noite, eu não lembro de nada, mas quando eu fui ver o cara me deu um chute e me derrubou. Daí eles estavam em três, bateram em mim, depois me levaram lá, enterraram ainda lá né, falaram que eu já tinha morrido e voltaram para o sítio correndo, à noite — disse o indígena.

A vítima contou que conseguiu sair da cova por conta própria, mesmo ferido por facadas. De acordo com o indígena, dois agressores o seguraram enquanto um terceiro usou uma faca para cortar seu pescoço.

— Eu mesmo que saí de lá (da cova rasa), porque eles foram tudo embora, então consegui sair de lá e entrei no mato para dormir — explicou.

O indígena passou a noite escondido e, na manhã seguinte, retornou ao sítio onde trabalhava. Ele relatou o ocorrido ao proprietário rural, que chamou a ambulância.

— Encontrei eles na estrada quando eu estava indo de ambulância. Estavam indo os três a pé — relatou.

O indígena foi levado para o Hospital São Judas, em Iguatemi. Ele já recebeu alta médica. O caso é investigado pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.