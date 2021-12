Reprodução/TV Globo Polícia Federal e Bope realizam operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro

A região do Complexo da Maré amanheceu, nesta quarta-feira (01), com uma troca de tiros entre criminosos e agentes da Polícia Federal e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). As informações são do portal G1.

O confronto ocorreu após um carro da PF sofrer um ataque. Como consequência da operação policial, motoristas abandonaram seus carros na Linha Amarela, na altura do Complexo.





As polícias cumprem dois mandados de prisão cotra traficantes escondidos na Vila do João. Até o momento, seis suspeitos foram presos. Não há informações sobre possíveis feridos ou mortos durante os confrontos.