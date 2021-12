Reprodução Mulher é apunhalada com faca nas costas após discussão com amiga

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) prendeu uma mulher que feriu uma amiga com uma facada nas costas após um desentendimento na noite da última terça-feira (30). A acusada responderá pelo crime de tentativa de homicídio. As informações são do portal Metrópoles.

Após receber uma denúncia de uma briga, policiais do 26º BPM foram ao local e encontraram uma mulher embriagada, deitada na calçada e com perfurações nas costas. Mesmo consciente, a vítima se queixava de fortes dores e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Testemunhas relataram que ambas consumiam bebidas alcoólicas e, em determinado momento, se desentenderam. Após a briga, a acusada utilizou um 'punhal' para ferir a vítima.





Políciais realizaram buscas no local e identificaram o objeto utilizado no crime no telhado da casa. A mulher foi apreendida e conduzida pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama) e a vítima passou a ser auxiliada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).