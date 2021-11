Reprodução A jovem foi encontrada em uma suíte do motel Play Time

Uma jovem de 25 anos, foi encontrada morta em uma suíte do motel Play Time durante a madrugada de domingo (31). O caso aconteceu em Taguatinga Sul, no Distrito Federal.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a mulher foi encontrada com um corte profundo na cabeça. A porta do quatro estava aberta quando a equipe policial chegou no local. Nenhum objeto capaz de causar o ferimento na vítima foi identificado.

A jovem não estava com documentos pessoais, impossibilitando a identificação até o momento. Câmeras do motel registraram quando um carro prata deixou a mulher e um grupo de pessoas no local. Mais tarde dois homens e uma mulher saíram do motel à pé.

O veículo das imagens foi apreendido, mas ainda não é possível confirmar se o condutor está envolvido no crime.

O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) está investigando o caso.