Homem admitiu ter matado o próprio filho a facadas

Em um vídeo publicado nas redes sociais, um homem admitiu ter matado o próprio filho de 28 anos com três facadas . Weverson Corrêa chegou a ser socorrido após a briga, no último sábado (20), e levado ao Hospital Estadual Dório Silva, na Região Metropolitana de Vitória ( ES ), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Wilson Alves Motim, de 58 anos, gravou um vídeo em que aparece relatando a sua versão do crime e confessando que tirou a vida "de seu próprio sangue". Nas imagens, ele alega que tentava separar uma briga entre o filho e a nora, que discutiam na rua, e depois começou a ser agredido pelo rapaz.

"Alguém na rua viu que ele estava brigando com a esposa, segundo o que fiquei sabendo; desceram dois caras de um carro e bateram nele. Ele chegou em casa sangrando. Conversei com ele para tentar ajudar, pedi para ele entrar em casa, tomar um banho, dormir, descansar. Ele pegou o celular da esposa, tacou no chão e começou a agredir fisicamente a mulher e a criança, enteado dele. Eu entrei para separar a briga", narrou Wilson.



De acordo com o relato do suspeito, depois, ele teria recebido socos na cabeça e entrado no carro para ir embora, após não aguentar mais as agressões. "Ele chegou dando vários socos no vidro da porta do carro. Eu saí e acabei desferindo facadas nele, tirei a vida do meu próprio filho", disse o homem. Na gravação, ele não explica o motivo de estar com uma faca no momento do crime.

No mesmo dia, a esposa de Weverson apresentou uma versão diferente da do sogro aos policiais. A mulher disse que o pai e o filho estavam bebendo quando começaram a brigar, e que, no meio da confusão, Wilson esfaqueou o marido dela.

No fim do vídeo, Wilson pede desculpas aos amigos e familiares e diz que vai se entregar: "Se eu devo, eu vou me entregar".

