Reprodução/Twitter Caso Salgueiro: Polícia Militar do Rio utilizou 60 fuzis durante operação

A Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, através do Batalhão de Operações Especiais (Bope), utilizou 60 fuzis durante a operação no Complexo do Salgueiro - ação realizada no último fim de semana que já contabiliza 10 mortos. As informações foram confirmadas por Ivan Blaz, porta-voz da corporação.

Segundo o representante, "as armas usadas pelos 60 agentes do Bope vão ficar à disposição da Polícia Civil para exame de balística. Queremos transparência nas investigações. Os policiais do 7º BPM (São Gonçalo) começaram a ser atacados na quinta-feira (18/11), quando fechamos cerco à região para impedir roubos de carga".

Mesmo informado da operação, o Minsitério Público do Rio de Janeiro afirmou que irá investigar as denúncias realizadas pelos moradores da região, que relatam abuso de força, tortura e execuções por parte dos policiais que integraram a operação.

Maria Julia Miranda, defensora do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública, informou que " a PM sai da comunidade após longo confronto no domingo, por volta das 18h, agradecendo aos moradores e desejando Feliz Natal. Pontos importantes, não houve comunicação da existência de mortes à Polícia Civil. Era fundamental para que o local fosse preservado para ser periciado".





A Polícia Militar relatou que, por conta do difícil acesso ao local, não foi possível precisar se houve mortos. Armas, munições e drogas foram apreendidos e registados através de boletins de ocorrência na delegacia da região.