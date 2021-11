Reprodução / TV Globo Criminosos explodiram caixa eletrônico

Na madrugada desta segunda-feira (22), criminosos explodiram um caixa eletrônico dentro de um supermercado em Varginha , na Zona Sul de São Paulo . Segundo informações iniciais, participaram do crime cerca de oito a 10 pessoas em quatro motocicletas e ninguém foi preso até o momento.

Durante a fuga, um motorista foi abordado pelos bandidos e feito refém, como divulgado pela TV Globo . A Polícia Militar esteve na Rua Henrique Muzzio, local onde ocorreu o crime, e trocou tiros com os assaltantes. O carro da vítima tinha marca de tiro, mas ainda não se sabe se houve feridos na ação.

Também não há informações sobre valores que possam ter sido levados pelos criminosos.



O assalto ocorreu por volta das 3h e deixou parte do muro do supermercado destruída. O caso foi registrado no 101º DP, no Jardim das Imbuias.

O iG entrou em contato com a Polícia Militar para mais informações, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.