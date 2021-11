Reprodução Thiago e Jennifer em registros da viagem postados nas redes sociais

Morreu hoje Thiago Boher, o mochileiro de 32 anos que ficou gravemente ferido em um acidente de moto na última terça-feira (16), na BR-060, que liga Paraíso das Águas e Bela Alvorada, no Mato Grosso do Sul.

Thiago estava internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande com uma fratura na pelve. Ele tinha tido a perna amputada logo após o acidente. Pouco antes das 8h da manhã de hoje, ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Ele viajava acompanhado da namorada Jennifer Pereira, de 19 anos, que continua internada. Segundo boletim médico, ele teve fratura na pelve, no tornozelo e no pé esquerdo, e está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), consciente e com um quadro considerado estável.

O acidente

O acidente aconteceu após um condutor de 63 anos, identificado como Clovis Zolet, que conduzia uma motocicleta de grande porte, fazer uma tentativa de ultrapassagem de caminhão em um local proibido.

Thiago e Jennifer, que vinham no sentido oposto da via em uma moto de 150 cilindradas, foram atingidos e arremessados para o acostamento da rodovia. Zolet foi atingido pela carreta e morreu na hora. Ele viajava em um grupo de 10 motociclistas de Caxias do Sul.

O Mato Grosso do Sul era o último estado do mochilão do casal. Horas antes do acidente, eles fizeram um vídeo ao vivo no Facebook comemorando os quilômetros percorridos durante os oito meses de viagem que teve mais de 47 mil visualizações.