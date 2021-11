niekverlaan / Pixabay Homem foi esfaqueado e agredido com pauladas na Barra da Tijuca

Um homem sofreu uma tentativa de homicídio , nesta terça-feira, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio . O caso ocorreu às margens da Avenida Armando Lombardi, uma das mais movimentadas vias do bairro. A vítima chegou a ser esfaqueada e agredida com pauladas e só não foi assassinada a tiros porque correu entre os veículos que cruzavam a pista.

De acordo com testemunhas, a vítima se desentendeu com um outro homem que a acusou de não pagar uma dívida. Em seguida, o agressor a atacou com uma paulada na perna e ainda a esfaqueou de raspão no rosto e no braço. O agressor chegou a se afastar e retornou logo em seguida, segurando um revólver com uma das mãos. Desesperada e mesmo ferida, a vítima correu em meio aos carros na Avenida Armando Lombardi, sendo perseguida pelo suspeito. Ao notar a aproximação de uma patrulha da Policia Militar, ele fugiu do local.

O homem ferido foi socorrido por uma equipe em uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, também localizado na Barra da Tijuca. O caso será investigado pela 16ªDP (Barra da Tijuca).