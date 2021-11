Reprodução/Twitter Pastor impede tiroteio em igreja

Um homem que assistia a um culto na Igreja Pentecostal Nashville Light Mission, localizada no Tennessee, nos Estados Unidos , sacou a arma no local e se dirigiu ao altar onde as orações estavam acontecendo. Os fiéis ficaram assustados e, sem que Dezire Baganda percebesse, um dos pastores , Ezekiel Ndikumana, o atacou por trás e conseguiu tirar o revólver da mão do rapaz de 26 anos.

O momento foi gravado pelas câmeras de segurança do local. O homem se levantou rapidamente e apontou a arma em direção às pessoas. De acordo com o portal USA Today , nenhum tiro foi disparado e ninguém ficou ferido.

O suspeito, segundo o jornal, enfrenta 15 acusações de agressão e o departamento policial da região acredita que mais vítimas devem aparecer após o caso ganhar repercussão.

Baganda foi preso e tem uma fiança estipulada em cerca de US$ 375 mil (mais de R$ 2 milhões). De acordo com a polícia, ele não fazia parte do grupo de fiéis, mas já teria ido a alguns cultos da igreja.

Nzojubugami Noe, um dos presentes no incidente, disse ao The Tennessean que "Deus estava presente no local e cuidou dele" e dos outros durante o ocorrido.

Incredible video! Nashville Light Mission Pentecostal Church pastor tackles man who pulls a gun during Sunday service. @FOXNashville pic.twitter.com/fBYnqSmlKl — Jackie DelPilar FOX17 (@jsdelpilar) November 8, 2021