Reprodução GO: Em briga judicial, homem decapita cinco cachorros e manda cabeças à madrasta

A Polícia Civil de Goiás investiga um crime macabro ocorrido no fim de março de 2021, mas que apenas agora teve suas informações vieram à tona. Em meio a uma briga judicial por partilha de bens, um homem teria decapitado cinco cachorros - uma cadela e quatro filhotes - na cidade de Formosa-GO, Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal. Após o ato, as cabeças dos animais foram enviadas à residência de sua madrasta. As informações são do portal Metropoles.

A motivação seria uma disputa de herança do rapaz com sua madrasta. Em um suposto áudio, que ainda está sendo analisado pela Polícia Civil, o rapaz assume o crime e confirma que a intenção era assustar sua madrasta.

"Ela tinha uma cachorra lá na fazenda. Eu degolei a cachorra ontem e os filhotinhos, e joguei as cabeças na porta da casa. Só para ela saber o que vai acontecer", afirma o possível criminoso em áudio.

José Antônio Sena, delegado regional da 11ª DRP de Formosa - responsável pelo caso -, afirmou que a corporação irá propor o "indiciamento do suspeito por crime contra a honra. Ele ofendeu a pessoa que queria intimidar. Nesse caso, seria calúnia. E também pela suspeita de que ele tenha retirado alguns pertences da residência da vítima, configurando furto".





Já o rapaz, apontado pela madrasta como autor dos atos bárbaros, negou qualquer envolvimento com o crime. "A gente sabe qual é o interesse em divulgar essa falácia em modo espiral e pejorativo à minha imagem".