GO: Polícia Civil recupera carro de mulher que marido trocou por R$ 200 em droga Homem já havia entregue o próprio carro no início do ano para quitar dívida com traficantes

Polícia Civil/Divulgação Carro foi recuperado pelos policiais Um carro avaliado em R$ 70 mil foi recuperado pela Polícia Civil em Jataí, no sudoeste de Goiás . O veículo havia sido entregue pelo marido da dona do automóvel em troca de R$ 200 em drogas. Um jovem foi preso suspeito de receptação. "No início do ano ele entregou o carro dele como um pagamento de uma dívida de droga de R$ 5 mil. Conseguimos recuperar o veículo, mas não conseguimos identificar o criminoso que vendeu a droga. Agora ele entregou o carro da esposa. O jovem que estava com o carro foi preso por receptação", explicou o delegado Marlon Souza Luz ao portal G1 .

O suspeito da receptação tem 21 anos e diversas passagens pela polícia por tráfico , posse de droga e arma de fogo, além de falsidade ideológica. A identidade do jovem não foi divulgada. Leia também Paraquedista morre em acidente nos Lençóis Maranhenses

Barros diz ser vítima de revanchismo na CPI e apela contra quebra de sigilo

iG lança produto que transforma cultural e economicamente relação com a saúde O carro da mulher foi devolvido e o marido internado em uma clínica para dependentes químicos pela família. Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/policia/2021-08-20/goias-policia-recupera-carro-marido-trocou-r--200-drogas-trafico.html Veja Também Mais Recentes Mais Lidas