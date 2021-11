Felipe de Souza Fachada da unidade policial em Angra dos Reis





O homem suspeito de matar Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos , de 46 anos, e a filha dela, Adriana Vasconcelos da Silva, de 19, foi preso em flagrante. Márcio de Oliveira Vicente é ex-namorado de Lucimar.



O crime aconteceu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os corpos da mãe e da filha foram encontrados nesta quarta-feira (3), na casa da família, em um condomínio no Bracuí.



Segundo o jornal Extra, o delegado Vilson de Almeida, da 166ª DP, o suspeito foi preso após os agentes encontrarem evidências, como um ferimento cortante no dedo indicador direito e uma calça manchada com uma impressão pardo avermelhada que parecia sangue. Além disso, testemunhas relataram que ele havia sido o último a entrar no imóvel.







Vicente negou o crime e disse que o ferimento no dedo foi provocado por um corte com faca quando cortava cana. O crime é investigado pela Polícia Civil.