Reprodução/TV Tem 'Superman', brinquedo onde houve o acidente que matou Willian Ribeiro de Oliveira

Um homem de 29 anos morreu após cair de um brinquedo e ser esmagado pela estrutura metálica em um parque de diversões de Itu, no interior de São Paulo, na noite de ontem (28). Outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente.

Segundo informações do G1, o dono do parque disse à polícia em depoimento que Willian Ribeiro de Oliveira estava no brinquedo chamado "Superman", que faz acrobacias no ar com as pessoas sentadas, quando resolveu tirar a grade que prende os bancos e ficar de pé.

No boletim de ocorrência consta a informação de que o operador do brinquedo parou a atração quando percebeu que o jovem não estava sentado, e Willian caiu e foi prensado. A Polícia Civil investiga se houve falha no brinquedo.

Outras cinco pessoas que desceram para ajudar o jovem se feriram. Eles foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para unidades de pronto-atendimento.

Gabriel Ribeiro de Oliveira, irmão de William, também estava no parque, e contesta a versão. Segundo ele, o brinquedo não foi paralisado quando seu irmão se levantou.

William foi levado para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A causa da morte foi politraumatismo, provocado por agente cortante contundente. O enterro está marcado para as 16h, no cemitério municipal de Itu.

O dono do parque e o operador da atração foram encaminhados para a delegacia. A polícia fará uma perícia para determinar as causas do acidente. O caso é investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.