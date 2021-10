Reprodução Várias casas e estabelecimentos foram destelhados

Um tornado aintgiu Porto Velho, em Rondônia, na última quinta-feira (28). Os fortes ventos derrubaram árvores, destelharam casa e estabelicmentos comerciais, principalmente na região leste da cidade.

De acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), os ventos atingiram 177 km/h. Na Escala Fujita, que mede a intensidade dos tornados de 0 a 5, ele foi cassificado com F0.

Vários moradores compartilharam vídeos mostrando os estragos que a passagem do tornado causou. Confira:

Tornado atinge Porto Velho e causa estragos e destruição.

Os ventos tiveram curta duração, mas o suficiente para causar estragos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Censipam já alertaram a população sobre a possibilidade de chuvas intensas, com raios, ventos fortes e alagamentos.