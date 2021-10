Reprodução Mulher de 25 anos foi estuprada e ameaçada por cinco homens

Na manhã desta quarta-feira (20), a Justiça negou o pedido de soltura da defesa do policial militar e de outro homem acusados de terem participado do estupro coletivo de uma jovem de 25 anos em Águas Lindas de Goiás, no último dia 9 . Um terceiro suspeito, que também havia sido preso, — mas não chegou a ser indiciado — teve a prisão revogada.

A defesa do subtenente da PM do Distrito Federal Irineu Marques Dias e de Thiago de Castro Muniz disse que recorreu junto ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) para conseguir liberdade para os dois.

O terceiro suspeito, Daniel Marques Dias, organizador da festa e irmão do policial militar, não foi indiciado por falta de elementos. De acordo com o portal Metrópoles , em depoimento à polícia no último dia 15, a jovem descartou a participação de Daniel .

A Justiça, então, decidiu revogar a prisão dele e a previsão é que ele deixe o presídio nesta quarta-feira (20).

Durante as investigações, um quarto homem teria sido identificado pela polícia, mas ainda não existem provas contra ele. O quinto, que também teria participado da série de abusos, ainda não foi identificado.

"Eles ainda continuam sendo investigado ao longo do processo. O Ministério Público pode ouvir mais testemunhas e denunciá-los mesmo sem a polícia ter feito o indiciamento", disse a delegada Tamires Teixeira.