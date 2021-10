Divulgação / Polícia Civil Homem foi detido após o episódio

Um homem foi preso após dar bebida alcoólica a uma criança indígena de 10 anos, na Vila Planalto, no município de Caarapó ( MS ), na tarde dessa terça-feira (5). Uma equipe do Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar, relatando as características do suspeito, que não teve a identidade revelada. As informações são do portal Caarapó News.

Segundo a publicação, assim que o homem percebeu a presença de uma viatura da PM, correu em direção a uma mata, nos fundos de uma casa. No entanto, os policiais cercaram e capturaram o suspeito.

Após o episódio, a criança recebeu cuidados médicos e o acusado, também indígena, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.