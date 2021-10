Nelson Jr./SCO/STF Ricardo Lewandowski, ministro do STF

Material obtido pela Polícia Federal (PF) apontam que o blogueiro bolsonarista, Allan dos Santos , teria mantido uma estagiária do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), como informante. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Lewandowski afirmou ser “lamentável que a Suprema Corte tenha sido infiltrada por uma pessoa sem compromisso com ética pública e a democracia”, para a coluna de Mônica Bergamo.

As mensagens foram interceptadas por meio de quebra de sigilo telefônico determinado pelo STF. Allan dos Santos é investigado em dois inquéritos; a disseminação de fake news e o outro busca identificar quem financia as ações e atos antidemocráticos a favor de Jair Bolsonaro.

Tatiana Garcia Bressan, de 45 anos, estagiou no gabinete de Lewandowski de 19 de julho de 2017 a 20 de janeiro de 2019, antes do Allan do Santos ser investigado. As conversas teriam durado mais de um ano, entre 23 de outubro de 2018 e 31 de março de 2020.

Na primeira conversa, Tatiana entra em contato com Allan, dizendo que gostaria de trabalhar na equipe da deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), e diz que está no gabinete de Lewandowski.

Leia Também

Interessado na posição de Tatiana, Allan teria sugerido que a estagiária se tornasse “informante” dele. Ela, prontamente, teria respondido que “seria uma honra”.

O material mostra que a estagiária informou ao blogueiro que as ameaças à democracia feitas por figuras políticas estavam intimidando os ministros. Segundo Tatiana, a fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sobre bastar apenas um “soldado e um cabo para fechar o STF” teria incomodado os integrantes do Supremo.

Nesta quarta (6), Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça Tatiana . Ainda, as mensagens foram anexadas ao inquérito das fake news, que apura a disseminação de informações falsas, de relatoria de Moraes. A PF deve marcar a data do depoimento em breve.