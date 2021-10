Montagem iG / Reprodução Twitter Moradores relatam tiroteio no Morro do Juramento, no Rio de Janeiro

Uma disputa de facções rivais pelo controle do comércio de drogas no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, que se arrasta por cerca de quatro anos, teve um novo capítulo nesta terça-feira. Durante a madrugada, bandidos do Morro da Serrinha, em Madureira, tentaram invadir o local. Apesar do tiroteio com direito balas traçantes, não houve registro de mortos ou feridos.

De acordo com moradores, a guerra se intensificou nos últimos cinco dias, com registro de tiroteios quase que diários . Segundo investigações, está em jogo no confronto a hegemonia do comércio de drogas nos principais morros de dois bairros da Zona Norte do Rio. Apontado como estratégico por duas facções rivais, o Juramento tem tido o território disputado por bandidos das comunidades da Serrinha e do Cajueiro, ambas localizadas em Madureira. Só entre 2017 e o ano passado, dez pessoas morreram em meio a seguidos confrontos no Juramento com uso de fuzis e de balas traçantes.

Um dos bandidos responsáveis pela guerra é Wallace de Brito Trindade, o Lacoste. Integrante de uma facção criminosa, ele controla o tráfico na Serrinha, que é localizada praticamente em frente ao Morro do Cajueiro. Esta última comunidade, a exemplo do Morro do Juramento, é controlada por bandidos de uma facção rival ao bando integrado por Lacoste.

Informações recebidas pela polícia apontam que o bandido conhecido pelo apelido de Toupeira seria o responsável por chefiar o grupo que ocupa atualmente o Morro do Juramento.

Durante o confronto desta terça-feira, moradores relataram o tiroteio nas redes sociais. "Muito tiro e granada! Que Deus nos proteja!", escreveu uma moradora. "Muito tiro. Misericórdia. Estou deitada no chão com um bebê de 7 meses", relatou outra.

e foi assim a madrugada no Morro do Juramento. tiroteio entre cv e tcp pic.twitter.com/OPetxebhoT — Informações dos Morros (@DosInformacoes) October 3, 2021





Outra mulher explicou o que seria o motivo do confronto: "O pessoal da Serrinha quer tomar o Juramento". A guerra entre facções na comunidade está ocorrendo há uma semana, segundo internautas.

Uma mulher que preferiu não se identificar contou ao EXTRA que os tiros ocorrem desde quarta-feira: "Agora a polícia está aqui. Os tiroteios são sempre de madrugada ou bem cedinho pela manhã".

Informações preliminares recebidas pela polícia apontam que Lacoste teria ordenado os ataques ao Morro do Juramento com dois objetivos. O primeiro seria uma possível expansão dos domínios de sua facção. O segundo seria o de exatamente enfraquecer o bando rival.

MAIS VIDEO DA GUERRA NO MORRO DO JURAMENTO NESSA MADRUGADA pic.twitter.com/qriUhJNS8t — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) October 5, 2021





Em nota, a Polícia Militar informou que o comando do 41° BPM (Irajá) reforçou o policiamento na região do Juramento após um confronto entre criminosos locais na localidade e que, até o momento, a situação está controlada.