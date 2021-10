USP Imagens Jovens prestam vestibular para ingressar na USP





Encerra nesta terça-feira (5) o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do vestibular da Universidade de São Paulo (USP) . A taxa é de R$ 182,00.



Responsável pela realização do exame, a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) vai divulgar os locais de prova no dia 2 de dezembro. Em seguida, no dia 12, será realizada a primeira fase do vestibular.

De acordo com o último cronograma divulgado pela Fuvest, em agosto, em 20 de dezembro serão divulgados os locais de prova da segunda fase e a aplicação do exame ficará para o ano que vem, nos dias 16 e 17 de janeiro. A previsão é de que o resultado com os aprovados seja anunciado em 11 de fevereiro, mas outras duas chamadas e uma lista de espera serão disponibilizadas posteriormente.

Nesta edição, a Fuvest oferece 8.211 vagas para a seleção do Concurso Vestibular 2022. De acordo com a fundação, desse total, serão 4.954 vagas para a modalidade Ampla Concorrência, 2.169, para candidatos egressos de escolas públicas (modalide EP) e 1.088 vagas para candidatos pretos, pardos e indígenas egressos de escolas públicas (EP/PPI).