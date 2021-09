Reprodução Bala traçante em tiroteio no morro do juramento, no Rio

A noite foi de terror para os moradores do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio. Traficantes rivais trocaram tiros após uma tentativa de invasão por volta das 21h de terça-feira (28). Moradores filmaram até balas traçantes cruzando o céu na região. Assista abaixo:

Traçantes rasgaram o céu do Juramento hoje mais cedo....😱 pic.twitter.com/DwdeqQTiWd — RJ em Guerra #40k (@ComunidadesRJ) September 29, 2021

Segundo relatos, traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que dominam a Serrinha, em Madureira, tentaram tomar a comunidade do Juramento, dominada pelo Comando Vermelho. Um grupo chegou a avançar em uma das localidades do morro gritando: "Estamos no miolo, é o Terceiro! Bota a cara".

A Polícia Militar informou que foi acionada, e "policiais militares do 3ºBPM (Méier) foram deslocados para a região de Tomás Coelho, para checar informações sobre disparos na região". Não houve registro de feridos, ou presos.