Reprodução/redes sociais Polícia Civil investiga assassinato de jovem em São Gonçalo

Um jovem identificado como Guilherme Gomes Montibelo, de 28 anos, foi assassinado no início da manhã deste domingo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio . A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga o caso.

O crime aconteceu na Rua Doutor Castro Faria, no bairro Rocha, em um dos acessos à comunidade Menino de Deus, por volta das 6h.

De acordo com populares, Guilherme estava em uma casa de shows momentos antes. O estabelecimento fica próximo ao local onde ele foi morto.

De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência envolvendo vítima de disparo de arma de fogo, às 6h30, e que ao chegarem no endereço encontraram Guilherme caído no chão com um tiro nas costas, já sem vida.

Policiais da DHNISG foram até o local para realizar perícia técnica e irão investigar as circunstâncias do crime.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do jovem. "Olha, acordei com essa notícia e chorei, amigo. Vai fazer falta, sabia. Muitas histórias boas e lembranças maravilhosas. Vai com Deus", postou um rapaz.