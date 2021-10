Reprodução Assalto em Araçatuba: Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão

A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (01). As diligências realizadas referem-se às investigações do mega-assalto ocorrido em agências bancárias do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal em Araçatuba, na madrugada do dia 30 de agosto . As informações são do portal Metrópoles.



Os pedidos foram expedidos pela Justiça Federal e a PF já cumpriu - nos últimos 30 dias - cinco mandados de prisões temporárias e 27 de busca e apreensão relacionados ao assalto no interior paulista.

No total, oito pessoas já foram identificadas com supostos envolvimentos no ato criminoso. Segundo o órgão, as investigações seguirão com todas as suas linhas de investigação e, assim que novos resultados surgirem, a polícia irá divulgar detalhes.





A PF assumiu as investigações do caso após a Polícia Militar identificar 93 artefatos explosivos em Araçatuba. Destes, 32 encontravam-se em via pública; 29 estavam em um caminhão; 19 foi abandonas em carros; e 13 permaneceram em uma agência bancária. Três pessoas morreram e cinco se feriram durante o assalto.