Reprodução/redes sociais A jovem estavam andando de bicicleta quando um carro passou bem próximo e a apalpou

O motorista suspeito de aproximar o carro da ciclista que sofreu assédio em Palmas, na região sul do Paraná , foi preso preventivamente nesta quinta-feira (30). O caso aconteceu no último domingo (25) e ação foi registrada pelas câmeras de segurança.

O homem, de 21 anos, foi detido na casa dele após um mandado de prisão ser expedido a pedido da Polícia Civil. O suspeito chegou a se apresentar à polícia nessa quarta (29), mas foi liberado após prestar depoimento, já que, segundo a lei, não pode ser dada voz de prisão em flagrante em caso de apresentação espontânea.

O motorista alegou que não se aproximou da jovem com a intenção de facilitar o assédio, mas confirmou a intenção do acusado em atacar a vítima, informou a polícia.

O condutor do veículo deve responder por importunação sexual e lesão corporal, uma vez que foi considerado coautor do assédio, de acordo com a corporação.

O jovem de 19 anos suspeito de apalpar e derrubar a vítima da bicicleta foi preso na última terça (28) . Quatro pessoas estavam no carro no momento do crime e todas foram identificadas.