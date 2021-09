Reprodução / TV Record Policial foi afastado de delegacia

A Corregedoria Geral da Polícia Civil (CGPOL) investiga a aparição de fotos de uma mulher completamente nua que foram tiradas dentro de uma delegacia em Iguaba Grande, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Reprodução Mulher apareceu saindo de viatura policial

Um agente da Polícia Civil, acusado como o autor das imagens, foi afastado das funções. O objetivo da busca da Corregedoria é confirmar se as imagens, que viralizaram nas redes sociais, foram realmente clicadas e compartilhadas pelo agente, que foi identificado na tarde dessa terça-feira (28), enquanto o registro causava furor crescente na internet.

Nos registros, a mulher aparece sem roupas enquanto sobe as escadas da unidade. Em outra imagem, ela está saindo de uma viatura estacionada em frente à delegacia.

Até o momento, a mulher envolvida no episódio não foi identificada, e tampouco há maiores informações acerca do ocorrido. Fontes afirmam que as cenas ocorreram durante o plantão do último domingo, mas a data não foi confirmada oficialmente pela Polícia Civil.

Inicialmente, a Corregedoria comunicou apenas que iria realizar diligências para identificar o dia e horário em que as imagens foram feitas, bem como as circunstâncias do registro. O órgão também trabalhava para identificar todos os agentes que estavam de plantão da delegacia na ocasião.

— Com informações de Agência O Globo