Reprodução Homem atirou duas vezes contra a vítima

Um homem de 40 anos foi morto durante uma briga em um bar na zona rural de Arraias, na região sudeste do Tocantins . A vítima foi baleada em frente aos clientes e funcionários do local após pedir para o suspeito desligar o som do carro, informou a Polícia Militar.

O crime aconteceu por volta das 19h desse domingo (26) no distrito Cana Brava, após uma partida de futebol. Segundo testemunhas, um grupo se dirigiu ao bar depois do jogo e, no local, um homem ligou o som do carro. A vítima do homicídio, no entanto, pediu que o morador desligasse a música, incomodado com o volume.

Os dois começaram a discutir e houve uma agressão. Nesse momento, o dono do carro teria entrado no veículo e saído com uma arma de fogo nas mãos, atirando duas vezes na vítima e fugindo do local, de acordo com as testemunhas.

Depois de ser baleado, o homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A perícia foi realizada e o corpo da vítima foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Gurupi.

A PM ainda investiga o caso, mas, até agora, somente o veículo foi encontrado, abandonado no município de Combinado.