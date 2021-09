Reprodução Glaidson Acácio dos Santos

A venezuelana Mirelis Zerpa, mulher do ex-garçom e ex-pastor da Universal, Glaidson Acácio Santos, conhecido como o "Faraó dos Bitcoins" , sacou 4.330 unidades da moeda antes de fugir para os Estados Unidos, informou o Ministério Público Federal (MPF). As informações são do colunista Ancelmo Gois , ao jornal O Globo .

A quantia retirada por Zerpa equivale a um bilhão, 63 milhões, 70 mil, 463 reais e 56 centavos, na cotação do dia.

A esposa do ex-garçom é considerada foragida e está na lista da Interpol para a extradição. Ela entrou no circuito junto à corretora para emitir ordens de compra e venda , "o que comprova que não só estava ciente do esquema, como atuava de maneira ativa", afirmou a PF.

Glaidson Acácio dos Santos , de 38 anos, foi preso na quarta-feira (25) suspeito de comandar um esquema de pirâmide financeira . Em apenas seus anos, o acusado foi de um salário de R$ 800 — como garçom — para um império de quase R$ 200 milhões.